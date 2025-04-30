人民网堪培拉4月29日电 （记者陈效卫）由澳中经济文化促进会主办的第三届澳中友谊杯高尔夫邀请赛于4月28日在堪培拉皇家高尔夫俱乐部举办。来自中国、美国、澳大利亚各州、市以及堪培拉地区的100多位高尔夫爱好者参加了本次赛事。

上午11点开幕式正式开始，组委会秘书长张德秀主持，组委会主席蒋德仁致欢迎词，首都政府议员、影子体育部长米利根出席了开幕式并致辞。

经过组委会数月的精心筹备和参赛球手的绿茵场上的激烈角逐，高尔夫邀请赛终于划上了圆满的句号。下午6点，参赛球手、嘉宾和社会名流、侨领130多人出席了颁奖晚宴。首都政府国际事务局局长史麦斯和前首都多元文化办公室主任、澳移难民安置服务中心主席马尼基斯出席了颁奖典礼并讲话。本次比赛决出了A、B两级的冠、亚、季军。组委会委员、赞助商、社会知名人士、资深侨领分别为获奖者颁发荣誉证书、奖金。最后的A、B级两位冠军，分别由蒋德仁、史麦斯为其颁奖。

史麦斯表示，首都政府对邀请赛给予了鼓励和支持，他代表首席部长出席颁奖典礼并当场宣读了首席部长巴尔专门给活动发来的贺信。史麦斯强调，此次活动不仅体现了澳中体育领域的互动与交流，对两国经济、文化合作也将产生积极作用。今年是堪培拉与北京缔结姐妹城市25周年，他刚刚随首席部长率领的堪培拉政府代表团访问北京归来，认为举办此次活动对今年25周年纪念有着特殊意义。

马尼基斯从事澳多元化工作几十年，对华人社区能举办如此大型的高尔夫球赛事表示钦佩，并予以了高度评价。作为25年前赴北京签署姐妹城市协议的堪培拉代表团成员之一，马尼基斯表示此次高尔夫邀请赛不仅是对姊妹城市缔结25周年的最好纪念，也是对澳大利亚多元文化的一大贡献。

(责编：崔越、杨牧)