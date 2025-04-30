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中国代表呼吁重振“两国方案”

2025年04月30日08:53 | 来源：新华网
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　　新华社联合国4月29日电 中国常驻联合国代表傅聪29日在安理会中东问题公开辩论会上发言时表示，必须重振“两国方案”，落实“两国方案”是解决巴勒斯坦问题的唯一可行出路。

　　傅聪说，本轮加沙冲突延宕如此之久、破坏如此之大，一个重要原因是国际法治的基本原则遭到肆意违反。他要重申“一些不言自明的原则”：安理会决议必须得到全面执行，这是联合国宪章规定的，没有任何歪曲解释的空间。履行国际人道法是不容谈判的义务，不能成为讨价还价的筹码。国际法原则对所有国家都普遍适用，搞双重标准和选择性适用将带来严重后果。中方敦促以色列切实履行国际法义务，遵守国际关系基本准则。美国作为对当事方有重要影响的大国，应摒弃地缘政治私利，秉持公正、负责任态度，为恢复地区和平稳定作出努力。

　　针对当前严峻形势，傅聪强调，实现加沙持久停火是拯救生命、让被扣押人员回家的最好办法，必须成为压倒一切的优先事项。中方敦促以色列放下武力取胜的执念，立即停止对加沙的军事行动，以及对黎巴嫩、叙利亚的袭击。中方呼吁美国停止对也门的空袭，尊重也门主权安全和领土完整。胡塞武装应停止针对商船的袭扰，维护红海水域航道安全。

　　傅聪说，人道援助不能被武器化，以色列必须履行占领方的国际人道法义务，立即解除封锁，全面恢复加沙人道物资准入。中方强烈谴责任何针对人道工作者的袭击，呼吁对所有袭击事件彻查追责。联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处是联大决议授权成立的机构，享有特权和豁免，其尊严、安全和便利应当得到尊重和保障。

　　傅聪说，约旦河西岸定居点活动违反安理会决议，必须立即停止。近期以色列扩大在加沙驻军，将一半以上领土占为“缓冲区”，中方对此严重关切。国际社会必须坚决反对任何针对加沙民众的强制迁移，以及吞并加沙或西岸领土的企图。以色列应尽快从黎巴嫩和叙利亚领土撤出。

　　傅聪表示，中方支持埃及和阿拉伯国家共同发起的加沙恢复和重建计划，赞赏法国、沙特阿拉伯将于6月举行落实“两国方案”高级别会议，期待会议为落实“两国方案”注入新的动能。国际社会应加大努力推进“两国方案”政治进程，并为此提供有力保障。中方将继续同国际社会一道，为平息加沙战火、恢复中东地区和平、实现巴勒斯坦问题全面公正持久解决作出不懈努力。

(责编：崔译戈、徐祥丽)

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