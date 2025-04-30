新华社华沙4月29日电（记者张章 崔力）第十届“三海倡议”峰会29日在波兰首都华沙结束，来自20多个国家的国家元首、政府首脑和代表就加强基础设施建设、能源安全和经贸领域合作进行了磋商。

波兰总统杜达在峰会致辞说，自2015年成立以来，“三海倡议”已经扩大到包括21个利益相关方，涵盖140个重点基础设施和能源项目，设立了两个投资基金，并建立了广泛的公私合作网络以及地方层面的合作机制。他说，过去十年，“三海倡议”已从战略愿景发展为涵盖基础设施、能源和经贸合作的综合平台。

杜达表示，在俄乌冲突等地缘政治局势不断演变的背景下，“三海倡议”加强区域能源安全与基础设施一体化的目标显得尤为紧迫。

峰会通过联合声明，重申“三海倡议”在团结、互联互通和跨大西洋合作方面的核心价值，强调各成员国将继续致力于市场导向改革，以及在波罗的海、黑海和亚得里亚海之间的区域一体化。

此次峰会期间，举行了2025年三海商业论坛，与会者讨论了如何深化地区国家政商界之间的交流，以及加强在核能和军民两用基础设施等提升地区韧性和推动发展的关键领域的合作。

“三海倡议”即波罗的海、亚得里亚海和黑海倡议，由克罗地亚和波兰两国于2015年提出。倡议旨在加强地区国家间贸易、基础设施、能源和政治合作，成员国包括波兰、克罗地亚、保加利亚、捷克、匈牙利等13个中东欧国家。

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