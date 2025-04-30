新华社基多4月29日电（记者廖思维）中国驻厄瓜多尔大使馆28日在厄首都基多举行中厄自由贸易协定生效一周年庆祝活动。中国驻厄瓜多尔大使陈国友、厄生产和工业部副部长罗瓦利诺以及厄政府官员、各国驻厄使节、工商界代表、在厄中资企业代表等近300人参加。

陈国友在致辞中说，中厄两国经济高度互补，经贸合作作为双边关系的压舱石和推进器，给两国人民带来了实实在在的利益，也为中厄全面战略伙伴关系行稳致远注入了新的内涵。中方致力于推动普惠包容的经济全球化，支持以规则为基础的多边贸易体制，推动世界经济朝着更加开放、包容、普惠、均衡的方向发展。

罗瓦利诺说，厄中自贸协定生效一年来，两国经贸合作不断深化，助力厄产可可、麒麟果、金枪鱼等优质商品对华出口迅速增长。双方携手构建了互利共赢的贸易环境，这不仅促进大型企业发展，也使众多小微生产者受益。他表示，自贸协定为厄瓜多尔创造了更多就业机会，推动了经济增长，增进了全民福祉。

厄瓜多尔驻华大使科尔多瓦在活动上发表视频致辞说，厄中自贸协定生效后，超过90%的厄瓜多尔出口产品以零关税进入中国市场，极大提升了厄出口竞争力。自贸协定不仅为两国经贸合作开辟了更多机遇，还为促进可持续发展、社会包容与能源转型注入强大动力。

活动期间，中国驻厄瓜多尔大使馆主管经商事务参赞方昊向嘉宾介绍了中厄自贸协定生效以来双边贸易取得的成果，呼吁厄工商界人士积极参加进博会、广交会等展会，享受中国市场高水平对外开放红利。

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