新华社纽约4月29日电（记者刘亚南）美国世界大型企业研究会29日发布数据显示，受预期恶化影响，美国4月消费者信心指数连续第五个月下降，跌至新冠疫情以来的最低水平。

数据显示，美国4月消费者信心指数为86，低于市场预期的87.5和3月份修订后的93.9。在该指数的5个组成部分中，消费者对当前就业市场环境的评估指数小幅下降，但反映短期收入前景、商业和就业市场环境的消费者预期指数大幅下降至54.4，为2011年10月以来的最低水平，也显著低于通常暗示将出现经济衰退的80的门槛水平。

世界大型企业研究会高级经济学家斯蒂芬妮·吉夏尔表示，消费者对商业环境、就业前景和未来收入的预期均大幅恶化，反映出对未来的普遍悲观看法。值得注意的是，预计今后6个月就业岗位减少的消费者比例升至32.1%，与2009年4月国际金融危机期间的水平接近。对未来收入前景的预期自过去5年来首次变成明显负面，显示出消费者对经济的担忧已经扩大到对个人处境的担忧。

此外，由于美国金融市场的高波动性，48.5%的消费者预期今后12个月股价将下跌，为2011年10月以来的最高比例。

消费者在调查中提交评论信息显示，关税是影响消费者对经济形势看法的最主要话题，消费者提到关税的次数达到该机构有记录以来的最高水平。

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