4月29日，美国白宫新闻秘书卡罗琳·莱维特（右）与美国财政部长斯科特·贝森特在华盛顿白宫出席记者会。新华社记者 胡友松 摄

新华社华盛顿4月29日电（记者熊茂伶）针对美国媒体一则未经证实的消息，白宫新闻秘书卡罗琳·莱维特29日第一时间表态，批评报道中有关美国在线零售巨头亚马逊计划就商品售价标注加征关税成本的做法是“敌对且政治化的行为”。

29日早些时候，美国“潘趣酒碗”新闻网站援引一位消息人士的话报道，亚马逊即将向消费者展示每件商品价格中因关税增加的成本，该金额将与商品总价一同显示。

4月29日，美国白宫新闻秘书卡罗琳·莱维特（右）与美国财政部长斯科特·贝森特在华盛顿白宫出席记者会。新华社记者 胡友松 摄

当天在白宫举行的一场新闻发布会上，莱维特回应称，亚马逊计划中的做法是一种“敌对且政治化的行为”。她反问道，当拜登政府将通胀推高至40年来的最高水平时“亚马逊为什么没有这么做”？她还补充说，这是“美国人应该购买美国制造产品的另一个理由”。

白宫发表评论后，亚马逊一位发言人对美国消费者新闻与商业频道（CNBC）作出澄清，证实该公司仅考虑在部分商品上显示关税费用，而这些商品属于其超低价购物版块Amazon Haul，而非整个亚马逊平台。

4月29日，美国白宫新闻秘书卡罗琳·莱维特（右）与美国财政部长斯科特·贝森特在华盛顿白宫出席记者会。新华社记者 胡友松 摄

一些媒体报道，美国一系列关税措施对其国内经济活动的冲击正逐步显现，并对美国政府带来越来越大压力。尽管总统特朗普和白宫官员坚称关税成本由贸易伙伴承担，但这一说法遭到经济学家、商界人士的普遍反对。

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