新华社莫斯科4月29日电（记者黄河 陈汀）俄罗斯总统普京29日表示，国际社会须共同努力构建更加公平的多极世界秩序和平等、安全不可分割的新架构。

普京当天在俄罗斯伏尔加格勒市出席“伟大遗产—共同未来”俄罗斯与白俄罗斯联盟国家论坛全体会议时说，各方应共同努力，在尊重彼此利益和各国有权选择自身发展模式的原则基础上，建立更加公平的多极世界秩序。应创建一个平等、安全不可分割的新架构，有效保护所有国家安全。

普京在讲话中呼吁抵制纳粹主义复活，阻止仇视俄罗斯等破坏性意识形态的传播。他表示，俄罗斯、白俄罗斯和世界其他国家将永远铭记第二次世界大战的教训。“我们清楚知道，我们的人民为了战胜纳粹付出了多么高昂的代价，做出了多么巨大的牺牲。”

对于5月9日的苏联卫国战争胜利纪念日，普京表示，俄方期待世界各国领导人出席在莫斯科举行的相关庆祝活动，高度赞赏其他国家派遣军人与俄军士兵一道参加在红场举行的阅兵式。

当天在俄进行访问的白俄罗斯总统卢卡申科在出席论坛活动时说，此次论坛举办的地点具有象征意义。伏尔加格勒，即曾经的斯大林格勒，是希特勒军队行军途中不可逾越的钢铁堡垒，使第二次世界大战进程发生了根本改变。“我们是胜利者的后代，这一点不应被遗忘，而应对此感到自豪。”

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