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叙利亚首都郊区发生武装冲突造成人员伤亡

2025年04月30日08:47 | 来源：新华网
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　　新华社大马士革4月29日电（记者程帅朋 冀泽）叙利亚内政部门29日说，位于首都大马士革东南部、德鲁兹人和基督徒聚居的杰拉马纳区当天发生武装冲突，造成人员伤亡。

　　28日，一段包含亵渎宗教内容的录音在社交媒体上传播，录音据传来自一名德鲁兹人。叙德鲁兹教派一名宗教人士29日对新华社记者说，受录音事件影响，来自大马士革东古塔地区的武装人员28日夜进入杰拉马纳区，同当地武装人员发生冲突，造成6人死亡、12人受伤。叙内政部门人员随后介入，冲突于29日凌晨结束。

　　叙内政部门29日说，录音准确来源仍需进一步确认。内政部门在国防部门协助下已在该地区设置安全警戒线，防止类似事件再次发生。

　　居住在杰拉马纳区的新华社当地报道员说，他于28日深夜至29日凌晨听到密集枪声和爆炸声，持续超过一个小时。目前该区域街道上行人稀少、部分商店关闭。

　　去年12月政局剧变后，叙安全局势仍不稳定。受长年内战等因素影响，叙利亚不同族群和教派之间缺乏互信。

(责编：崔译戈、徐祥丽)

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