新华社渥太华4月29日电 热点问答｜加拿大自由党缘何胜选

新华社记者林威

加拿大第45届联邦众议院选举28日举行。加拿大自由党再次击败保守党，成为众议院第一大党，加拿大自由党领袖马克·卡尼连任总理。加拿大各政党议席数量发生了怎样的变化？自由党胜选的关键因素是什么？自由党在胜选后需要兑现哪些承诺？

各政党议席数如何变化？

根据加拿大法律，联邦众议院选举每4年举行一次。按正常程序，第45届联邦众议院选举应在2025年10月举行。3月23日，加拿大总理卡尼宣布解散议会并提前举行联邦众议院选举。在解散前的议会中，自由党拥有152席，保守党120席，魁北克集团33席，新民主党24席，绿党2席，另有3名独立议员和4个空缺席位。

加拿大选举委员会公布的初步统计结果显示，自由党赢得众议院的168个席位，保持执政党地位，保守党拿下144席，新民主党7席，魁北克集团23席，绿党1席。

此次大选是加拿大联邦众议院席位由原来的338席增至343席后的首次大选。其中安大略省的席位最多，有112个，其次是魁北克省，有78个，为加拿大大选最重要的两个票仓。自由党赢得这两个省大部分席位而锁定胜局。

加拿大大选实行单一选区相对多数制。在每个选区，得票最高的候选人将赢得众议院的一个席位，并代表该选区成为议会议员。候选人当选无需获得绝对多数票。总理卡尼首次作为一名议员候选人参与了其所代表的选区选举，不仅赢得了众议院席位，而且作为自由党领袖连任总理。而保守党领袖普瓦列夫尔和新民主党领袖辛格没有在各自的选区竞选到席位，后者已经辞去新民主党领袖职务。

自由党胜选关键因素是什么？

美国总统特朗普对包括加拿大在内的多国挑起贸易战，并多次公开表示加拿大应该成为美国的“第51个州”。这些言行遭到加拿大方面广泛反对。加舆论认为，这可能促使许多选民将选票投给被认为最有能力应对特朗普的政党。

当地舆论普遍认为，保守党的支持率在卡尼上台后被自由党赶超，很大程度上是特朗普因素造成的。因此，这次大选也被看成是加拿大人对待特朗普政府态度的“公投”。

自由党获胜后，其领导人卡尼无需再次宣誓就职，他和他的内阁部长们将继续履行职责。

如果卡尼决定改组内阁，总督将会举行一个内阁新成员的就职仪式，但在此之前，部长们仍将继续留任。

自由党要兑现哪些承诺？

卡尼在竞选时表示，大选后将尽快与美国就贸易和安全事务展开会谈，承诺要提振本国经济并拓展国际贸易关系，以减少对美国的依赖，应对特朗普威胁。

自由党承诺设立20亿加元（1美元约合1.38加元）的战略应对基金，支持因特朗普关税受冲击的汽车产业，保护制造业就业岗位。自由党还计划设立50亿加元的贸易多元化基金，并承诺在今年7月1日前取消全国各省之间的贸易壁垒。

自由党还承诺实施“中产阶级减税”，取消新购住房的联邦消费税，在未来十年内每年建造近50万套住房。

在国防方面，自由党提出未来四年增加309亿加元国防支出，承诺到2030年实现国防开支占国内生产总值（GDP）2%的北约标准。同时改革国防采购流程，优先本国制造。卡尼已下令审查向美国购买F-35战机的合约。

(责编：崔译戈、徐祥丽)