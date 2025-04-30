新华社万象4月29日电（记者赵旭）中国（四川）—老挝教育经贸推介交流会28日在老挝首都万象举行，来自中老两国的高校、企业和商协会代表近300人与会，共谋深化合作新愿景。

四川省省长施小琳出席会议并致辞。她表示，近年来四川省和老挝合作不断开拓新领域、新空间，取得丰硕合作成果。愿同老挝一道，在两党两国最高领导人战略引领下，在更宽领域、更深层次、更高水平开展务实合作，推动共赢发展不断取得新成效。

老中合作委员会副主席塞萨纳·西提逢表示，在“四好”精神引领下，老中保持全面、稳定、长期的战略伙伴关系。中老铁路成为中国与东盟互联互通的重要通道。四川代表团此次来访将推动老挝与四川省在教育、经贸等领域的务实合作迈上新台阶，为造福两国人民作出积极贡献。

万象市副市长西里拉通辛·通蓬致辞说，四川省在地理环境上与老挝有共同之处，均属内陆地区。相信此次会议将进一步推动和深化老中两国以及万象市与四川省在教育、经贸等领域全面合作。

会议期间，四川省教育厅代表就四川教育对外发展做推介，向老挝发布“留学四川”和“游学四川”计划。此外，还举办“魅力四川”高等教育展（老挝站），吸引300余名老挝高中学生到场参与，交流气氛热烈。据悉，两地共同签署21个教育、经贸合作协议，总金额26.5亿元人民币，并正式启动四川整车贸易全球行（东盟站）。

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