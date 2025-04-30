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2025年“国际中文日”活动在日本举行

2025年04月30日08:45 | 来源：新华网
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　　新华社东京4月29日电（记者陈泽安　欣芷如）2025年“国际中文日”活动29日在中国驻日本大使馆举行。日本大中小学校代表、中文爱好者、中日友好人士等170余人参加。

　　活动中，日本师生代表分享了自己与中文结缘的故事。日本山梨学院大学学生泽登早也香说，语言不仅是沟通工具，更是连接人心的桥梁，通过学习中文，她不仅掌握了一种新的语言，更学会了如何跨越文化差异去理解和尊重他人。

　　日本学生和教育机构代表进行了诗歌朗诵、歌曲演唱、打快板等才艺表演。参与者还通过体验书法、剪纸，欣赏中国古典乐器演奏等，沉浸式感受中文及中华文化魅力。

　　中国驻日本大使吴江浩在致辞中表示，中日两国地缘相近，文言相通，中文汉字连接着两国的过去，也承载着未来交流与合作的希望。当前，在日本学习中文的人数持续增长，中文正日益成为日本民众了解中国社会的重要窗口。

　　联合国副秘书长兼联合国大学校长奇利齐·马尔瓦拉致辞说，中文作为联合国6种官方语言之一，不仅仅是一种工作语言，更是一座跨越文化、文明与时代的桥梁。礼赞中文，也是在弘扬其承载的和合之道、东方智慧与坚韧精神。

　　活动现场还举行赠书仪式，中国驻日本大使馆向开设中文课程的日本学校、华文教育机构等赠送中文图书。

(责编：崔译戈、徐祥丽)

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