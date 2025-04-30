新华社缅甸曼德勒4月29日电（记者张东强 岳冉冉）截至29日，中国政府援缅卫生防疫队完成对缅甸曼德勒四个安置点的第一轮调研走访，全面开展了病媒监测、采样检测、风险评估等卫生防疫工作。

28日，防疫队在缅方人员陪同下调研了曼德勒规模最大的水厂——曼德勒一号水厂，深入了解缅甸强震后曼德勒供水现状，并采集水样开展了菌落总数、总大肠菌群、余氯等微生物及理化指标检测。29日，防疫队又来到两个灾民安置点，采集生活用水和生活污水水样。

中国政府援缅卫生防疫队领队、国家疾控局应急处置司副司长陈雷表示，截至目前，共采集了18份水样，包括水源水、生活饮用水和生活污水。安置点部分生活饮用水存在微生物污染风险。生活污水水样均未检出霍乱病原。

29日，中国政府援缅卫生防疫队结合缅方需求，组织开展灾后卫生防疫培训，累计培训缅方公共卫生专业人员120人次，培训内容包括安置点公共卫生风险评估、灾后传染病暴发疫情调查处置、应急传染病监测、地震灾后预防性消毒、灾后病媒生物监测与控制。

之后，防疫队还将联合缅方共同开展安置点预防性消毒、灾后心理调适、健康宣教等工作。

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