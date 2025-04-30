新华社北京4月29日电 多名外交官28日披露，新一轮美国与伊朗的间接会谈可能于5月3日在欧洲举行，伊朗方面已向英国、法国、德国提出5月2日举行会面的请求，地点可能为意大利首都罗马。目前，欧洲方面对相关媒体报道暂无公开回应。

三国排除在德黑兰举行磋商的可能性

伊朗与美国26日在阿曼首都马斯喀特举行了围绕伊朗核问题的第三轮间接会谈。阿曼外交大臣赛义德·巴德尔·布赛义迪当天在社交媒体说，下一轮高级别会谈初步定于5月3日举行，但具体安排仍待最终确认。

两名欧洲外交官和一名西方国家外交官28日向路透社证实，伊朗26日在会谈结束后向英法德三国提出会面请求，拟于5月2日在罗马举行磋商。如不可行，伊朗还提出5月2日前在伊朗首都德黑兰会谈的替代方案。一名伊朗官员证实相关说法，但称尚未收到上述欧洲三国回应。

报道援引上述外交官的话说，英法德三国正在评估，是等待美伊谈判结果，还是先行与伊朗会面更符合自身利益。不过，三国均排除在德黑兰举行磋商的可能性。

法国外交部长让-诺埃尔·巴罗28日在联合国防止核扩散闭门会议后说，解决伊朗核问题没有武力途径，只有外交途径，但会是一条“窄路”。

伊朗对“临时协议”不感兴趣

据多家媒体解读，伊朗打算先行会晤欧洲三国，可能与伊朗核问题全面协议框架下的“快速恢复制裁”机制有关。

这是2021年12月27日在奥地利维也纳拍摄的伊朗核问题全面协议联合委员会政治总司长级会议现场。新华社发（欧盟驻维也纳代表团供图）

根据2015年美国、英国、法国、俄罗斯、中国、德国与伊朗签订的伊核协议，当国际原子能机构认定伊朗违反协议时，协议参与国可绕过安理会常规程序直接重启联合国对伊制裁。美国2018年5月单方面退出伊核协议后，已无权要求启动“快速恢复制裁”机制，但其余国家仍保留相关权利。

伊核协议原定今年10月到期，“快速恢复制裁”机制届时也将失效。上周，美国国务卿马尔科·鲁比奥催促英法德三国决定是否动用“快速恢复制裁”机制。

那名不愿公开姓名的伊朗官员告诉路透社记者，“快速恢复制裁”机制是伊朗与欧洲三国会谈的议题之一，如果再遭制裁，伊朗经济可能陷入“衰退”。

在美国总统唐纳德·特朗普首个总统任期内，美国对伊朗“极限施压”，包括2018年单方面退出伊核协议，恢复并加码对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取的措施“可逆”。

特朗普今年1月再度入主白宫后，重启对伊朗“极限施压”政策，威胁要将伊朗石油出口量“归零”，并加大在中东地区军力部署，但他同时表示希望与伊朗“达成交易”。

伊朗外交部长阿巴斯·阿拉格齐24日说，他已准备好前往欧洲，与法国、德国和英国就伊朗核计划相关事宜展开磋商。

在26日结束的第三轮间接会谈后，阿拉格齐表示，伊朗对谈判的进程感到满意，但伊朗的乐观是“极度谨慎的”。他同时强调，因为“缺乏对美方的信任”，伊朗对“临时协议”不感兴趣。（黄爱萍）

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