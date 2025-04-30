新华社法兰克福4月29日电（记者刘向 马悦然）欧洲央行执行委员会成员皮耶罗·奇波洛内29日表示，全球经济和金融体系碎片化迹象日益明显，地缘政治紧张因素是其背后的重要推手，碎片化加速将对全球增长、稳定与繁荣造成深远影响。

奇波洛内当天在德国法兰克福召开的一场国际金融会议上发表演讲说，经济碎片化在贸易方面表现最为明显。研究表明，地缘政治因素对贸易有显著影响。自2017年以来，竞争对手国家之间的贸易量比在没有地缘政治紧张情况下低约4%，而友好国家之间的贸易量则高出约6%。随着企业对这些新现实作出反应，全球价值链正在被重新配置。

他指出，全球贸易碎片化也在金融体系中得到映射，地缘政治紧张正在重新塑造金融格局。

奇波洛内说，碎片化最先带来的是不确定性上升。特别是贸易政策不确定性，带来了更广泛的经济政策不稳定，抑制了投资和消费。碎片化的长期后果难以准确预测，首先是结构性增长放缓，其次是全球货币体系可能从以美元为主导的单极格局逐渐过渡到多种货币争夺储备货币地位。

这一国际金融会议由国际清算银行、英格兰银行、欧洲中央银行与国际货币基金组织联合举办，为期两天。

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