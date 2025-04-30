打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

欧洲央行执委会成员：全球经济和金融体系碎片化加速 将造成深远影响

2025年04月30日08:41 | 来源：新华网
小字号

　　新华社法兰克福4月29日电（记者刘向　马悦然）欧洲央行执行委员会成员皮耶罗·奇波洛内29日表示，全球经济和金融体系碎片化迹象日益明显，地缘政治紧张因素是其背后的重要推手，碎片化加速将对全球增长、稳定与繁荣造成深远影响。

　　奇波洛内当天在德国法兰克福召开的一场国际金融会议上发表演讲说，经济碎片化在贸易方面表现最为明显。研究表明，地缘政治因素对贸易有显著影响。自2017年以来，竞争对手国家之间的贸易量比在没有地缘政治紧张情况下低约4%，而友好国家之间的贸易量则高出约6%。随着企业对这些新现实作出反应，全球价值链正在被重新配置。

　　他指出，全球贸易碎片化也在金融体系中得到映射，地缘政治紧张正在重新塑造金融格局。

　　奇波洛内说，碎片化最先带来的是不确定性上升。特别是贸易政策不确定性，带来了更广泛的经济政策不稳定，抑制了投资和消费。碎片化的长期后果难以准确预测，首先是结构性增长放缓，其次是全球货币体系可能从以美元为主导的单极格局逐渐过渡到多种货币争夺储备货币地位。

　　这一国际金融会议由国际清算银行、英格兰银行、欧洲中央银行与国际货币基金组织联合举办，为期两天。

(责编：崔译戈、徐祥丽)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部