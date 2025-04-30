新华社北京4月29日电（记者樊曦）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，吉尔吉斯斯坦当地时间4月29日10时（北京时间4月29日12时），中吉乌铁路吉尔吉斯斯坦境内段重点控制性工程费尔干纳山、纳伦1号、科什特伯3座隧道开工建设，标志着中吉乌铁路项目正线工程进入实质性施工阶段。

国铁集团相关负责人介绍，中吉乌铁路是中吉乌三国元首亲自推动的共建“一带一路”合作的标志性工程。项目起自中国新疆喀什，经吐尔尕特山口进入吉尔吉斯斯坦，再向西经吉尔吉斯斯坦边境城市贾拉拉巴德，终至乌兹别克斯坦东部城市安集延。中方负责中国境内段建设；乌方负责乌兹别克斯坦境内段升级改造；由三国政府授权企业合资成立的中吉乌铁路有限公司负责吉尔吉斯斯坦境内段的投融资、建设和运营工作，中方由国铁集团所属中国铁路国际有限公司牵头负责项目实施。

据了解，2024年6月6日中吉乌三国签署政府间协定，三国政府有关部门和企业通力合作，加快推动中吉乌铁路项目规划建设，于2024年12月27日举行了中吉乌铁路项目启动仪式，严格按照当地法律法规要求，高标准、高质量推动项目勘察设计、可行性研究深化、初步设计、环境影响评估、土地征用、项目招标等工作，费尔干纳山、纳伦1号、科什特伯3座隧道已具备开工建设条件。3座隧道均为单洞单线隧道、长度超过10公里，是中吉乌铁路项目的重点控制性工程，具有高原、高寒、高地震烈度、高地应力的“四高”特点，地质环境复杂，交通条件不便，施工难度较大。

该负责人表示，国铁集团将与吉、乌两国铁路企业紧密协作，充分发挥中吉乌铁路有限公司项目实施主体作用，优质高效推进工程建设，积极构建高水平互联互通网络，努力把中吉乌铁路项目打造成为共建“一带一路”合作新的示范项目，推动中吉乌铁路项目早日建成、早日开通、早日造福三国人民，助力地区经济社会发展，为促进沿线各国基础设施互联互通和经贸往来、推动共建“一带一路”高质量发展作出积极贡献。

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