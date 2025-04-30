新华社渥太华4月29日电 题：加拿大总理马克·卡尼

新华社记者林威

加拿大第45届联邦众议院选举28日举行。自由党再次击败保守党，成为众议院第一大党，自由党领袖马克·卡尼将继续出任总理。

卡尼1965年出生于加拿大西北地区的史密斯堡，1995年在牛津大学取得博士学位，后在高盛公司工作，2008年，他担任加拿大银行行长，在国际金融危机期间负责加拿大货币政策。2013年，卡尼担任英国央行行长，成为首位担任此职的非英籍人士。2020年，卡尼担任联合国气候行动和金融特使。

在加拿大时任总理特鲁多今年1月6日宣布辞去自由党领袖职务后，卡尼1月16日正式宣布参加自由党党首选举，并辞去所有商界职务。3月9日，卡尼以压倒性优势当选加拿大执政党自由党新领导人，3月14日宣誓就任总理并组建内阁。3月23日，他宣布解散议会并提前举行众议院选举。

卡尼在胜选演讲中多次提到加拿大和美国的关系。他重申，加美传统关系已结束，加拿大要减少经济上对美国的依赖，并提醒加拿大人注意与美国持续保持敌意所带来的挑战。

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