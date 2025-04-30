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波兰按计划推进首座核电站建设

2025年04月30日08:38 | 来源：新华网
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　　新华社华沙4月29日电（记者张章 张琨）波兰核电站公司28日与美国公司西屋-贝克特尔联合体签署一项协议，为建设波兰首座核电站下一步工作搭建框架。

　　波兰总理图斯克和美国能源部长赖特出席了签字仪式。当天两家公司签署了工程开发协议，旨在替代4月初到期的工程服务合同，协议内容涵盖获取核电站建设所需的行政命令、许可证和执照在内的详细工作，以及在选址地进行下一阶段深入地质勘查的工作等。

　　图斯克当天对媒体说，除了建设大型核电站项目，他在与赖特的会晤中还讨论了小型模块化核反应堆（SMR）的合作，以及波兰进口美国液化天然气的问题。目前，波兰天然气来源主要是通过管道从挪威进口，以及美国的液化天然气。

　　波兰煤炭资源储量丰富，电力供应主要来自燃煤的火力发电厂，建设核电站是波兰能源转型的重要步骤。根据计划，波兰首座核电站将包括三个机组，总装机容量3750兆瓦，首个机组将在北部村庄霍切沃动工，预计2035年建成，一年后开始向电网供电。

(责编：崔译戈、徐祥丽)

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