新华社达卡4月29日电（记者孙楠）由中企承建的孟加拉国拉杰沙希地表水处理项目28日正式开工，项目将有效助力孟加拉国实现可持续发展。

孟加拉国财政部经济关系司副秘书卡迪尔在开工仪式上说，通过利用地表水资源，采用先进技术，当地将大幅降低对地下水的依赖，推动可持续发展。

中国驻孟加拉国大使姚文表示，中国始终是孟最可靠的发展伙伴和孟现代化进程的坚定同行者。中方有信心和能力将该项目建设成两国又一个模范项目，为孟经济社会发展和民生改善作出贡献，推动中孟合作不断迈上新台阶。

多年来，孟加拉国重要城市拉杰沙希及周边地区高度依赖地下水，导致地下水位不断下降。同时，地下水污染问题日益严重，威胁当地居民健康。在此背景下，由湖南建设投资集团有限责任公司旗下湖南建工集团承建、总投资额为3.25亿美元的拉杰沙希地表水处理项目应运而生。

湖南建投集团海外公司副总经理兼项目总指挥徐舟介绍说，项目将取用孟加拉国重要河流帕德玛河河水输送至水厂进行净化处理，项目一期建成即可为拉杰沙希市及周边地区每日提供约20万立方米可饮用水，有效解决当地生活和工业用水问题。

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