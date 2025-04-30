新华社布鲁塞尔4月29日电（记者丁英华 陈斌杰）28日，中国驻欧盟使团举行“中欧五十年 携手向未来”主题创意大赛颁奖仪式。中国驻欧盟使团团长蔡润、欧洲理事会前主席范龙佩、中国驻欧盟使团公使朱京、参赛选手、中欧各界友好人士等150余人出席活动。

蔡润在致辞中表示，几天后，中欧将迎来建交50周年。50年来，中欧关系经历国际风云变幻，持续进步前行，既成就彼此，也照亮世界。此次举办主题创意大赛，旨在通过富有创意的作品庆祝中欧建交50周年，深化中欧民众之间的理解与友谊。期待各界朋友以庆祝中欧建交50周年为新的起点，携手为中欧关系更加美好的未来贡献力量。

范龙佩表示，欧中双方应不断深化和拓展各领域合作。从长远来看，欧中关系不仅限于经贸领域，文化交流是促进双方持续合作、增进相互理解的重要纽带。范龙佩说，在获奖作品中，他尤其欣赏将大熊猫与蓝精灵相结合的创意动漫视频，认为该作品形象生动、富有想象力。

蔡润、范龙佩等中欧双方代表为获奖选手颁发证书。一等奖获得者桑德·科尔表示，随着越来越多年轻人通过各类平台了解中国、学习中文，未来欧中关系必将更加紧密。

本次大赛由中国驻欧盟使团举办，自今年1月启动以来，得到中欧各界广泛响应，共征集作品300余件，主要为视频、摄影和绘画作品。

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