新华社开罗4月29日电（记者吴宝澍）新加坡学者马凯硕日前接受采访时说，贸易逆差非但没让美国吃亏，反而令其获益。美国政府强行推动制造业回流的做法不是为美国民众创造就业的正确办法，难以获得成功。

马凯硕在接受卡塔尔半岛电视台视频连线采访时说，美国常指责他国“占美国便宜”，但事实是，二战后由美国及其西方盟友主导建立的国际秩序一直让美国获益颇多。比如，作为全球储备货币，美元赋予了美国“过度的特权”。

在回答有关美国政府要实现贸易顺差、让制造业回流的提问时，马凯硕说，商品贸易逆差并不意味着美国经济受损，相反美国因此受益，因为可以从他国获得价廉物美的制成品。

马凯硕认为，美国确实需要为其相当一部分民众创造就业，他们的生活水平已数十年未见提高，但这并不是因为制造业集中到了他国，而是因为美国自身已演变成一个富豪统治的国家，经济增长的红利全都流向了富豪阶层。

马凯硕说，美国政府强行推动制造业回流的做法难获成功，因为制造业需要一整套生态系统，而美国如今在很多方面已不具备条件。

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