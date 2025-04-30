维特亚克索诺·阿吉

今年是万隆会议召开70周年，这为我们深入思考这一历史事件如何影响全球格局提供了重要契机。

从世界历史角度看，万隆会议是促进亚非拉民族解放运动、加速全球殖民体系瓦解历史进程、促进亚非人民团结合作的里程碑。在没有西方殖民国家参加的情况下，万隆会议为亚非国家搭建了平台，让各国能够超越社会制度和历史文化差异坐在一起，增进了解、促进友好合作。会议秉承《联合国宪章》宗旨，强调各国尊重彼此主权和领土完整，互不干涉内政，为推动国际关系朝着正确方向发展、深化南南合作发挥了历史性作用。因此，万隆会议具有重大历史意义，是发展中国家共同的历史遗产与宝贵财富，至今仍激励着各国和平相处、友好合作。

万隆会议形成团结、友谊、合作的万隆精神，体现了亚非国家人民摆脱殖民统治，掌握自己命运的决心和信心，为不结盟运动诞生奠定了基础。中国是万隆精神的重要实践者，一直以实际行动推动全球南方国家团结合作。中国提出的和平共处五项原则，与万隆会议提出的处理国家间关系的十项原则高度契合，和平共处五项原则与万隆会议十项原则成为国际社会广泛认可的国际关系基本准则。

当前国际形势下，亚非国家应该继承、发扬万隆精神，并赋予万隆精神新的时代内涵。在各国携手推动全球发展的进程中，万隆精神激励各国特别是广大发展中国家，通过加强合作共同应对挑战，推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展。

面对当下紧密相连又日益复杂的世界，万隆精神依然具有重要意义，其倡导的团结、友谊、合作在世界范围有广泛共鸣。面对气候变化、经济不平等和政治极化等全球性挑战，万隆精神提醒人们，各国之间的团结合作是应对困难的关键。站在新的历史起点上，各国应坚持和弘扬万隆精神，携手同行、共同发展，为促进地区和世界发展、繁荣、稳定作出更大贡献。

（作者为印度尼西亚外交部亚洲、太平洋和非洲区域内及区域间合作司司长）

《 人民日报 》（ 2025年04月30日 17 版）

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