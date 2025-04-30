据新华社耶路撒冷电 （记者王卓伦、陈君清）以色列魏茨曼科学研究所近日发布公报说，该所研究人员领衔的一项研究揭示了乳腺癌细胞为何能在人体内“休眠”多年不被发现，且在特定条件下“苏醒”并扩散。

公报说，乳腺组织细胞在人的一生中会经历“活跃”与“成熟”两种状态的转换。在癌变过程中，原本成熟稳定的细胞会异常回到早期活跃状态，快速分裂并形成肿瘤，甚至扩散至身体其他部位。扩散后的部分癌细胞可以再恢复到“成熟”状态，变得不活跃，进而进入“休眠”状态。

研究团队发现，乳腺癌细胞的“休眠”过程与乳腺细胞从胚胎发育阶段向成熟上皮阶段转变的过程极为相似。通过模拟上皮细胞自然成熟过程，研究人员使三阴性乳腺癌（最具侵袭性的一类乳腺癌）细胞的OVOL1蛋白或OVOL2蛋白过度表达，从而诱导这些癌细胞进入“休眠”状态。研究人员在小鼠实验中观察发现，肿瘤的生长受阻。研究人员表示，约40%的1至3期三阴性乳腺癌患者在接受标准治疗后仍面临复发风险。新发现有望为阻止癌细胞进入或逃出“休眠”状态、延缓甚至避免癌症复发提供新的治疗思路。

《 人民日报 》（ 2025年04月30日 16 版）

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