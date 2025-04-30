本报里约热内卢4月28日电 （记者宋亦然、陈一鸣）当地时间4月28日，外交部长王毅在里约热内卢出席金砖国家外长会晤时就坚持多边主义、维护多边贸易规则阐明中方立场。

王毅说，多边主义是二战后国际秩序的基石，团结合作是国际社会的最大公约数，然而个别国家对世界的认知却发生了严重偏差。美国大搞单边主义、本国优先，将自身利益凌驾于国际公利之上。现行国际体系支撑着世界的稳定与繁荣，美国作为这个体系的最大受益者却正在走向它的反面。人们看到，弱肉强食的丛林法则公然登场，胁迫和霸凌不再需要伪装，国际关系的发展基础受到持续威胁。

王毅强调，维护多边贸易规则是当前最紧迫的课题。贸易的本质是优势互补、互利共赢，不是谁吃亏、谁占便宜的算计，更不能成为实现一己私利的工具。美国长期从自由贸易中大量获益，现在竟拿着关税当筹码向各国漫天要价。如果选择默不作声、妥协退缩，只会让霸凌者得寸进尺。金砖国家应共同反对一切形式的保护主义，坚决维护以规则为基础、世界贸易组织为核心的多边贸易体制，维护其核心价值和基本原则，促进贸易的自由化便利化。

《 人民日报 》（ 2025年04月30日 03 版）

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