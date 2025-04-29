新华社北京4月29日电（记者袁睿、邵艺博）外交部发言人郭嘉昆29日在例行记者会上答问时表示，清除日遗化武毒害是日方不容推卸的历史、政治和法律责任，中方敦促日方加快日遗化武处理进程，早日还中国人民以安全和净土，还国际社会以正义。

有记者问：今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年，今天是《禁止化学武器公约》生效28周年纪念日。日本遗弃在华化学武器是日本军国主义对中国人民所犯罪行的重要例证，处理日遗化武是公约框架下一项重要工作。发言人能否介绍此项工作进展如何？中方有什么关切？

“侵华日军遗弃化学武器是当年日本军国主义侵略者侵华战争犯下的严重罪行之一。”郭嘉昆说，虽然战争已结束80年，但日遗化武至今仍在严重威胁、危害着中国有关地区人民生命财产和生态安全。清除日遗化武毒害是日方不容推卸的历史、政治和法律责任，也是《禁止化学武器公约》规定的国际义务。

“在中方大力协助下，日方迄已挖掘回收日遗化武约15万枚，销毁约12万枚，但总体看日遗化武处理进程仍严重滞后。”他说。

郭嘉昆表示，今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年，《禁止化学武器公约》生效28周年，时至今日仍有日遗化武残留在中国国土。中方敦促日方切实履约尽责，全面、完整、准确落实2022年以后日遗化武销毁计划，加快日遗化武处理进程，早日还中国人民以安全和净土，还国际社会以正义。

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