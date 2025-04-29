新华社上海4月29日电4月29日上午，国家主席习近平在上海访问金砖国家新开发银行，并会见新开发银行行长罗塞芙。

习近平抵达时，罗塞芙率新开发银行4位副行长及员工热情迎接。

习近平祝贺罗塞芙再次当选新开发银行行长。习近平指出，新开发银行是首个由新兴市场国家和发展中国家创立并主导的多边开发机构，是全球南方联合自强的创举，顺应了改革和完善全球治理的历史潮流，成长为国际金融体系中新兴力量和全球南方合作的金字招牌。

习近平强调，“大金砖合作”已经迈入高质量发展阶段，新开发银行也要开启高质量发展的第二个“金色十年”。要践行初心，紧贴全球南方发展需求，提供更多高质量、低成本、可持续的基础设施融资；练好内功，完善管理和运营，实施更多科技金融、绿色金融项目，助力发展中国家弥合数字鸿沟，加快绿色低碳转型；开拓进取，在国际金融架构改革的讨论中放大全球南方声音，维护全球南方正当权益，支持全球南方国家走好现代化道路。中方作为东道国，将一如既往支持新开发银行运营发展，愿同新开发银行加强项目合作，聚焦绿色、创新、可持续发展，取得更多务实合作成果；愿通过新开发银行同其他成员国分享发展经验，提供更多国际公共产品。

习近平指出，全球南方群体性崛起，成为维护世界和平、促进共同发展、完善全球治理的重要力量。无论国际形势如何变化，人类发展进步的大方向不会改变。中国发展靠的是自力更生、艰苦奋斗，将坚定维护自身正当权益和国际社会共同利益。

罗塞芙感谢中国长期以来为新开发银行发展壮大提供强有力支持，表示在习近平主席英明领导下，中国取得非凡发展成就，为推进全球治理发挥重要作用，一定能够实现中华民族伟大复兴的愿景。她说，在当今世界动荡形势下，中国政府坚定维护全球南方利益，坚定支持多边主义，坚定捍卫国际公平正义，推动构建人类命运共同体，为国际社会树立了典范。单边主义、保护主义侵蚀国际法权威，损害产业链供应链稳定。新开发银行将坚守初心，积极作为，为促进发展中国家和新兴市场国家发展作出贡献。

蔡奇、何立峰、陈吉宁等参加上述活动。

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