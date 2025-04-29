新华社渥太华4月29日电（记者林威）加拿大选举委员会29日凌晨公布的初步计票结果显示，总理卡尼领导的加拿大自由党赢得联邦众议院选举，他将作为自由党领导人继续出任总理。

据截至当地时间凌晨2时30分的统计结果，在343个选区中，自由党在167个选区获胜或领先，保守党在145个选区获胜或领先。目前尚不能确定自由党能否获得过半数的172个席位，从而获得多数党政府地位。

卡尼在发表的胜选演讲中多次提到加拿大和美国的关系。他重申，加美传统关系已结束，加拿大要减少在经济上对美国的依赖，并提醒加拿大人注意与美国持续保持敌意所带来的挑战。

保守党领导人普瓦列夫尔向卡尼表示祝贺，并表示保守党将“尽职尽责，让政府承担责任”。

在加拿大此前5次联邦众议院选举中，前两次保守党胜出，后3次均为自由党胜出，此次选举也是这两党之间的对决。根据加拿大法律，联邦众议院选举每4年举行一次。按正常程序，第45届联邦众议院选举应在2025年10月举行。3月23日，卡尼宣布解散议会并提前举行联邦众议院选举。在解散前的议会中，自由党拥有152席，以少数党政府地位执政。

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