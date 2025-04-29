打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

埃及各界谴责特朗普涉苏伊士运河言论

2025年04月29日16:20 | 来源：新华网
小字号

　　新华社开罗4月29日电（记者董修竹）连日来，埃及政界人士、法律专家和民众持续批评美国总统特朗普日前涉苏伊士运河言论。

　　特朗普26日在其个人社交媒体平台“真实社交”上称：“美国船只，包括军舰和商船，应获准免费通行巴拿马运河和苏伊士运河！”他说：“没有美国，这两条运河就不会存在。”他表示已要求美国国务卿立即处理此事。

　　埃及参议院外交、阿拉伯和非洲事务委员会副主席萨马·苏莱曼28日表示，“只有埃及有责任保护苏伊士运河”，运河过境费收入是支持埃及国民经济和服务埃及公民的合法主权资源，不能因任何借口或理由受到损害。

　　埃及民族进步统一集团党主席赛义德·阿卜杜勒·阿勒27日说，特朗普的言论彰显了“殖民主义心态”。运河过境费是根据国际标准制定，没有歧视性，美国不能强加特殊条件。“特朗普的呼吁只能被视为披着新衣的经济殖民主义。”

　　埃及开罗大学国际法教授艾曼·萨拉马28日告诉新华社记者，特朗普的主张“毫无法律依据”，无视沿海国对其领海和海峡的主权，这明显违反不干涉别国内政的基本原则。

　　特朗普的言论在埃及社交媒体平台引发强烈反响。一条被广泛分享的帖子写道：“当我们的祖辈用鲜血修建苏伊士运河时，美国还在打内战。我们将继续走祖先的道路，特朗普不能把他的条件强加给我们。”

　　苏伊士运河位于埃及境内，是连接地中海与红海的重要国际海运航道。现代的苏伊士运河于1869年建成通航，经历了法国和英国的控制，1956年被埃及政府收归国有。

(责编：崔译戈、徐祥丽)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部