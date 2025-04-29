新华社开罗4月29日电（记者董修竹）连日来，埃及政界人士、法律专家和民众持续批评美国总统特朗普日前涉苏伊士运河言论。

特朗普26日在其个人社交媒体平台“真实社交”上称：“美国船只，包括军舰和商船，应获准免费通行巴拿马运河和苏伊士运河！”他说：“没有美国，这两条运河就不会存在。”他表示已要求美国国务卿立即处理此事。

埃及参议院外交、阿拉伯和非洲事务委员会副主席萨马·苏莱曼28日表示，“只有埃及有责任保护苏伊士运河”，运河过境费收入是支持埃及国民经济和服务埃及公民的合法主权资源，不能因任何借口或理由受到损害。

埃及民族进步统一集团党主席赛义德·阿卜杜勒·阿勒27日说，特朗普的言论彰显了“殖民主义心态”。运河过境费是根据国际标准制定，没有歧视性，美国不能强加特殊条件。“特朗普的呼吁只能被视为披着新衣的经济殖民主义。”

埃及开罗大学国际法教授艾曼·萨拉马28日告诉新华社记者，特朗普的主张“毫无法律依据”，无视沿海国对其领海和海峡的主权，这明显违反不干涉别国内政的基本原则。

特朗普的言论在埃及社交媒体平台引发强烈反响。一条被广泛分享的帖子写道：“当我们的祖辈用鲜血修建苏伊士运河时，美国还在打内战。我们将继续走祖先的道路，特朗普不能把他的条件强加给我们。”

苏伊士运河位于埃及境内，是连接地中海与红海的重要国际海运航道。现代的苏伊士运河于1869年建成通航，经历了法国和英国的控制，1956年被埃及政府收归国有。

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