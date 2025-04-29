人民网迪拜4月29日电 （记者张志文）为加速人工智能科创生态的全球合作，日前，长三角国家技术创新中心（以下简称“长三角国创中心”）牵头组织体系内重大项目公司、研发载体、项目经理团队和国创中心联创企业，共同参展2025年迪拜人工智能科技节，全力推动中国人工智能解决方案在中东市场的落地与推广。

在2025年迪拜人工智能节上，一位参展人士在长三角国家技术创新中心展区了解中国科创企业介绍。人民网记者 张志文摄

阿联酋迪拜作为中东地区的科技枢纽，凭借政策引导与基础设施升级，已成为全球人工智能创新者与开发者的聚集高地。2025年迪拜人工智能节由迪拜国际金融中心主办，以“赋能数字经济”为主题，搭建全球人工智能从业者深度交流与合作的国际化平台。

在长三角国创中心展区，多个人工智能领域的创新成果精彩亮相。上海华屹科技、上海博彦科技、江苏集萃华科以及项目经理周政军团队等，展示了AI智能硬件、AI应用软件和分布式智算云等一系列产品和解决方案，吸引了众多国际同行交流探讨。

展览期间，代表团重点围绕人工智能算力、算法和应用等领域，参观了企业和高校的技术成果展示和项目路演，并与迪拜医科大学、牛津大学、纽约大学阿布扎比分校、墨尔本大学和香港大学的创新团队进行交流，为推动国际产学研合作、挖掘全球创新项目拓展了新渠道。代表团还走访了阿联酋经济部、迪拜国际金融中心创新中心等机构，与当地相关团队就人工智能技术产业化、创新项目孵化、企业出海等议题展开深入交流，旨在推动更多人工智能领域的合作，推动科技成果转化。

参展企业表示，阿联酋凭借开放的创新政策、成熟的金融配套体系以及对新一代技术的积极布局和大力投入，正成为高科技企业进军中东、非洲地区的窗口。希望以此次访问为契机，充分利用长三角国创中心构建的创新资源网络，加强与阿联酋相关科研团队、企业在高科技领域的合作，共同把握阿联酋市场发展新机遇，开创互利共赢的创新合作新局面。

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