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伊朗：与美国谈判有“红线”

2025年04月29日15:03 | 来源：新华网
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　　新华社德黑兰4月28日电（记者陈霄　沙达提）伊朗外交部发言人巴加埃28日表示，伊朗与美国谈判有“红线”，美方必须尊重伊朗关键诉求，包括伊朗继续在境内进行铀浓缩活动、有效取消对伊制裁。

　　巴加埃在首都德黑兰举行的新闻发布会上说，伊方基本谈判原则没有变化。在任何情况下，伊朗都不会放弃在国内进行铀浓缩活动的权利，同时美方需要有效取消制裁。这些是伊方在谈判中绝不允许美方逾越的“红线”。

　　他强调“以有效方式结束制裁”是重点，并指出伊朗诉求之一是能够获得被美方“非法”冻结的资产。

　　巴加埃证实，国际原子能机构一个技术代表团已于当天早些时候抵达德黑兰，与伊朗原子能组织进行了技术会谈。

　　伊朗外长阿拉格齐26日告诉伊朗媒体，伊美下轮会谈可能于5月3日举行，具体地点将由阿曼政府确定并通知双方。

　　美国与伊朗12日在阿曼首都马斯喀特举行首轮间接会谈。这是自2018年5月美国单方面退出伊核协议以来，美伊双方首次正式开启谈判。双方于19日在意大利首都罗马举行第二轮间接会谈，26日在马斯喀特举行了第三轮间接会谈。

(责编：崔译戈、徐祥丽)

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