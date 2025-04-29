打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国动画电影《哪吒2》在法上映 各界高度评价

2025年04月29日14:03 | 来源：新华网
小字号

　　新华社巴黎4月28日电（记者张百慧）中国动画电影《哪吒之魔童闹海》（《哪吒2》）日前登陆法国主流院线，受到法国媒体、电影专业人士和观众的好评。

　　4月23日以来，《哪吒2》在法国巴黎、波尔多、里尔、里昂和斯特拉斯堡等多个城市的200多家影院上映，迅速成为法国主流媒体关注对象。

　　早在《哪吒2》“出海”之前，法国《世界报》就报道过该片在中国上映的盛况。该片登陆法国影院后，《世界报》刊文说，《哪吒2》“展现了中国文化中的某些关键元素”。

　　法国《巴黎人报》对该电影的画面和技术给予高度评价，认为中国在动画电影制作方面拥有技术优势，“正是这一点造就了该片宏大场面，使其在全球范围内好评如潮”。法国《观点》周刊评论说，“中国动画已经彻底觉醒”。

　　28日，在巴黎中心区一家影院，记者采访了刚观看完《哪吒2》的当地观众，听到最多的评语是“棒极了”。法国观众亚历山德拉说：“《哪吒2》画面太美了，情节也超棒，我爱这部电影的一切！”

　　“我已经‘三刷’《哪吒2》，但每次都会发现此前没注意到的细节！”法国中国电影节技术与艺术顾问诺埃尔·加里诺告诉记者。他评价说，《哪吒2》是中国电影的里程碑，“在文化上，它真正将中国文化与最尖端的动画技术完美结合；在经济上，该片票房收入‘前所未见’，是首部成功跻身全球影史票房榜前五名的非美国电影”。

　　据《哪吒2》欧洲发行商圣三一亚洲电影公司介绍，该公司从光线传媒获得该片在欧洲37个国家的院线发行权。自3月在英国、德国、比利时等国家上映以来，《哪吒2》在欧洲取得了优异的票房成绩。

　　该公司创意总监斯特凡·鲍布利尔在接受记者采访时表示，希望中国电影制片人继续弘扬中国文化。“我们需要一个彼此丰富的世界，应该像《哪吒2》中展示的那样去做自己。”

(责编：崔译戈、徐祥丽)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部