新华社巴黎4月28日电（记者张百慧）中国动画电影《哪吒之魔童闹海》（《哪吒2》）日前登陆法国主流院线，受到法国媒体、电影专业人士和观众的好评。

4月23日以来，《哪吒2》在法国巴黎、波尔多、里尔、里昂和斯特拉斯堡等多个城市的200多家影院上映，迅速成为法国主流媒体关注对象。

早在《哪吒2》“出海”之前，法国《世界报》就报道过该片在中国上映的盛况。该片登陆法国影院后，《世界报》刊文说，《哪吒2》“展现了中国文化中的某些关键元素”。

法国《巴黎人报》对该电影的画面和技术给予高度评价，认为中国在动画电影制作方面拥有技术优势，“正是这一点造就了该片宏大场面，使其在全球范围内好评如潮”。法国《观点》周刊评论说，“中国动画已经彻底觉醒”。

28日，在巴黎中心区一家影院，记者采访了刚观看完《哪吒2》的当地观众，听到最多的评语是“棒极了”。法国观众亚历山德拉说：“《哪吒2》画面太美了，情节也超棒，我爱这部电影的一切！”

“我已经‘三刷’《哪吒2》，但每次都会发现此前没注意到的细节！”法国中国电影节技术与艺术顾问诺埃尔·加里诺告诉记者。他评价说，《哪吒2》是中国电影的里程碑，“在文化上，它真正将中国文化与最尖端的动画技术完美结合；在经济上，该片票房收入‘前所未见’，是首部成功跻身全球影史票房榜前五名的非美国电影”。

据《哪吒2》欧洲发行商圣三一亚洲电影公司介绍，该公司从光线传媒获得该片在欧洲37个国家的院线发行权。自3月在英国、德国、比利时等国家上映以来，《哪吒2》在欧洲取得了优异的票房成绩。

该公司创意总监斯特凡·鲍布利尔在接受记者采访时表示，希望中国电影制片人继续弘扬中国文化。“我们需要一个彼此丰富的世界，应该像《哪吒2》中展示的那样去做自己。”

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