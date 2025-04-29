新华社巴黎4月28日电（记者罗毓）法国公共卫生署日前发布公报说，该国2024年共报告483例麻疹病例，较2023年增加了3倍。

数据显示，2024年法国所有麻疹患者的年龄中位数为13岁，高于此前几年。其中发病率最高的年龄群体为不足1岁婴儿，涉及69例病例，与多起托儿所内发生聚集性疫情有关。2024年报告病例中有144例接受了住院治疗，其中7例入住重症监护病房，未报告死亡病例。住院病例主要集中在5岁以下儿童和30岁以上成人群体中。

医疗登记情况显示，在300例符合疫苗接种条件且已知接种情况的病例中，64%的患者未接种麻疹疫苗，15%接种过一剂疫苗，18%接种过两剂疫苗，另有3%的患者接种情况不详。

数据还显示，2024年在法国报告的麻疹病例中包含输入病例84例，这些病例来自24个国家。

另据世界卫生组织和联合国儿童基金会今年3月公布的数据，世卫组织欧洲区域2024年报告了约12.7万例麻疹病例，是2023年报告病例数的两倍，创下1997年以来的最高值。专家指出，近年来美国和欧洲的麻疹疫苗接种率下降是导致当前麻疹疫情暴发的直接原因。

麻疹是一种由麻疹病毒引起的急性出疹性呼吸道传染病，主要经呼吸道飞沫传播和气溶胶传播。麻疹病毒是影响人类的最有传染性的病毒之一。感染者在接触病毒后一到两周内会出现高烧、咳嗽、流涕、眼睛发红、流泪、皮疹等症状，病情严重时可引发肺炎等并发症，甚至导致死亡。

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