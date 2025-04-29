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巴基斯坦防长：巴印局势可能升级但不会爆发核战

2025年04月29日14:02 | 来源：新华网
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　　新华社北京4月29日电　巴基斯坦国防部长阿西夫28日表示，巴基斯坦与印度之间的紧张局势可能升级，印方或在短时间内对巴方发动“入侵”。但他表示，局势不至于发展到爆发核战争的程度。

　　阿西夫接受路透社采访时说：“我们已经加强战备，因为这类事件可能即将发生。在此情况下，我们必须而且已经做出某些战略性决定。”阿西夫没有解释他认为印方或在短期内发动“入侵”的具体依据。

　　阿西夫接受俄罗斯卫星通讯社采访时也表示，巴印紧张局势存在升级可能，原因是印度政界和媒体“正在找机会诋毁巴基斯坦”。他强调，巴方无意使局势进一步升级，但是如果印方发动攻击，巴方将进行更猛烈回击。

　　不过，阿西夫认为巴印局势不至于升级到爆发核战争的程度：“印度和巴基斯坦都是核国家，但我不认为事态会发展到这一步。”

　　印控克什米尔地区本月22日发生导致重大人员伤亡的枪击事件，印巴关系随即紧张。

　　印方指责巴方支持“跨境恐怖主义”，并采取一系列强硬措施，包括暂停履行《印度河用水条约》以切断巴方水源。巴方坚决否认与枪击事件有关联，并对印方采取多项对等反制措施，包括对印度航空公司关闭领空、暂停所有对印贸易等。

　　印度军方29日称，印巴军队28日夜至29日连续第五晚在克什米尔地区实际控制线一带交火。不过，巴方并未证实印方所说的交火事件。

　　阿西夫在接受采访时重申巴方主张，呼吁印方同意对枪击事件进行独立调查。他说，巴基斯坦总理夏巴兹28日上午发出这一提议，巴方等待印方回应。

　　阿西夫说，巴方已经向一些国家通报了当前巴印局势，一些海湾阿拉伯国家已经就此与巴印双方接触，不过美国至今“置身事外”。

　　据法新社报道，美国总统特朗普25日在总统专机上就巴印紧张局势对随行记者团说，“他们会用这样或那样的方式解决”，“那条边界1500年来（局势）就一直紧张”。美国国务院发言人27日在给媒体的电子邮件声明中表示，美方正密切关注事态发展，在多个层面与印度政府和巴基斯坦政府保持联系，敦促各方努力达成负责任的解决方案。（记者：惠晓霜）

(责编：崔译戈、徐祥丽)

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