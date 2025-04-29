人民网防城港4月28日电 （记者庞革平、赵益普）4月28日，防城港国际医学开放试验区专题招商推介会在广西防城港举行。防城港市委副书记、市长邱明宏，广西壮族自治区产业园区改革发展办公室副主任陈妍卉出席推介会并致辞。防城港市委常委、统战部部长黎家迎主持推介会。本次招商推介活动吸引了207家国内外医药企业的331名企业家参会，外国企业主要来自俄罗斯、印度、韩国、新加坡、越南、柬埔寨等国。

防城港市委副书记、市长邱明宏在推介会上致辞。人民网记者 赵益普摄

推介会上，邱明宏向企业家们介绍了防城港市经济社会发展情况和防城港国际医学开放试验区建设成效，分享了防城港市发展的优势与红利。他表示，开拓东盟大市场，投资首选防城港。防城港市是中国唯一与东盟海陆河相连的边关口岸城市，是一座全海景生态海湾滨海城市，区位优、平台大、产业强、潜力足，诚邀企业家投资创业，共享共赢发展。

陈妍卉表示，防城港市坚持以港兴产、以产兴城，以城兴港，港产城融合发展，成为广西重要的沿边临港工业城市。医学试验区成立6年来，防城港市围绕服务国家总体外交大局，聚焦医学、医疗、医药三大领域，深化国际合作，推动创新发展，取得了令人瞩目的成就。诚挚邀请各位企业家朋友到防城港市投资兴业，共同分享医学试验区的发展机遇和成果。

会上，与会嘉宾共同观看了防城港市宣传片，防城港市人民政府副市长禤东作城市推介，医学试验区工作办相关负责人作防城港国际医学开放试验区推介。推介会还举行了项目签约仪式，签约项目52个，总签约额260.27亿元人民币，签约项目涵盖医疗器械、创新药物、中药材进出口贸易、健康食品生产、国际医疗康养等医学试验区重点发展产业。

防城港国际医学开放试验区是中国政府为推动国际医学创新合作、构建人类卫生健康共同体而设立的重要平台。医学试验区建设6年来，积极推动与上海合作组织国家和东盟国家的医学人文交流与务实合作，凝聚推进国际医学创新合作的“上合力量”和“东盟力量”，国际医学交流合作“防城港渠道”逐步形成。

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