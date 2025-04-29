新华社北京4月29日电 韩国多家媒体28日报道，韩国代总统、国务总理韩德洙或于5月初辞职并宣布参选总统。一项最新民调显示，韩德洙支持率排名第二位，仅次于最大在野党共同民主党总统候选人李在明。

韩德洙被视为保守派阵营最具竞争力的总统人选之一。鉴于执政党国民力量党参选人在各项民调中均大幅落后于李在明，该党内要求韩德洙参选的呼声高涨。由于参选人必须在5月4日前辞去公职，随着截止日期临近，韩德洙是否参选成为外界关注焦点。

韩国国务总理办公室一名官员说，韩德洙本月29日和30日将先完成既定日程，而后可能在5月1日至3日就是否参选总统作出决定。媒体推测，鉴于国民力量党定于5月3日决出总统候选人，韩德洙可能在5月1日或2日辞职并宣布参选。

按韩国媒体说法，韩德洙的“亲信”、国务总理秘书室长孙荣泽已于28日辞职，着手为韩德洙组建竞选团队。国务总理办公室另有多名幕僚准备辞职加入该团队。

韩国广播公司发布的最新民调结果显示，在所有已参选和潜在参选人中，李在明以42%的支持率排名第一，继续以绝对优势领跑。韩德洙以11%的支持率位列第二，是保守派阵营中唯一获得10%以上支持率的人选。

国民力量党前党首韩东勋以9%的支持率排名第三，前大邱市长洪准杓和前雇佣劳动部长官金文洙分别以8%和7%的支持率排名第四和第五。

韩国第21届总统选举定于6月3日举行，各政党推选的候选人将于5月10日至11日登记。（张旌）

(责编：崔译戈、徐祥丽)