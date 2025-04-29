打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

胡塞火力致美军航母舰载机坠海

2025年04月29日11:26 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京4月29日电　在红海水域游弋的美国海军“哈里·杜鲁门”号航空母舰上一架舰载战机及其牵引车28日坠海。媒体援引美国海军说法报道，这艘航母当时正在躲避也门胡塞武装的火力攻击。

　　美国海军在声明中说，一辆牵引车牵引一架F/A-18E型战机过程中，操作人员“失去对战机的控制”，牵引车和战机都坠入海中。声明未公布更多细节。

　　一名美军官员告诉美联社，坐在战机驾驶舱中的操作员和牵引车驾驶员及时跳出战机和牵引车，没有落海，操作员受轻伤。

　　美国有线电视新闻网援引美国官员的话报道，初步报告显示，事发时“哈里·杜鲁门”号航母正在急转弯，以躲避胡塞武装火力攻击。这架价值6000多万美元的战机坠海后沉入水下。

　　同日，一名不愿透露姓名的美国官员向媒体证实，3月15日以来，美国在也门已经损失了7架MQ-9“死神”无人机。这名官员没有说明战机损失的具体原因。

　　胡塞武装28日宣布当天向“哈里·杜鲁门”号航母作战编队发动一次无人机和导弹攻击。

　　美国媒体本月早些时候援引匿名美军官员的话报道，美军已在也门损失7架MQ-9“死神”无人机，总价值超过2亿美元。这7架无人机中，一些在执行打击任务，其余在执行侦察监视。美军官员认为，这显示胡塞武装打击无人机的能力增强。

　　MQ-9是察打一体无人机，通常在1.2万米以上高空飞行，既能执行侦察监视任务，也可挂载导弹打击地面目标。

　　美军目前在也门附近水域部署有“哈里·杜鲁门”号和“卡尔·文森”号两个航母作战编队。胡塞武装多次宣称使用导弹和无人机向“哈里·杜鲁门”号航母编队发动攻击。

　　去年12月21日，一架F/A-18战机从“哈里·杜鲁门”号航母上起飞后遭美军一艘巡洋舰误击，两名飞行员及时弹射跳伞并获救，其中一人受轻伤。

　　今年2月12日深夜，“哈里·杜鲁门”号航母在埃及苏伊士运河附近被普通商船撞上，舰体受损，后停靠希腊港口接受检查和维修。舰长戴夫·斯诺登被撤职，原因是上级“对其指挥能力失去信心”。（记者：惠晓霜）

(责编：崔译戈、徐祥丽)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部