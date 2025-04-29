新华社北京4月29日电 在红海水域游弋的美国海军“哈里·杜鲁门”号航空母舰上一架舰载战机及其牵引车28日坠海。媒体援引美国海军说法报道，这艘航母当时正在躲避也门胡塞武装的火力攻击。

美国海军在声明中说，一辆牵引车牵引一架F/A-18E型战机过程中，操作人员“失去对战机的控制”，牵引车和战机都坠入海中。声明未公布更多细节。

一名美军官员告诉美联社，坐在战机驾驶舱中的操作员和牵引车驾驶员及时跳出战机和牵引车，没有落海，操作员受轻伤。

美国有线电视新闻网援引美国官员的话报道，初步报告显示，事发时“哈里·杜鲁门”号航母正在急转弯，以躲避胡塞武装火力攻击。这架价值6000多万美元的战机坠海后沉入水下。

同日，一名不愿透露姓名的美国官员向媒体证实，3月15日以来，美国在也门已经损失了7架MQ-9“死神”无人机。这名官员没有说明战机损失的具体原因。

胡塞武装28日宣布当天向“哈里·杜鲁门”号航母作战编队发动一次无人机和导弹攻击。

美国媒体本月早些时候援引匿名美军官员的话报道，美军已在也门损失7架MQ-9“死神”无人机，总价值超过2亿美元。这7架无人机中，一些在执行打击任务，其余在执行侦察监视。美军官员认为，这显示胡塞武装打击无人机的能力增强。

MQ-9是察打一体无人机，通常在1.2万米以上高空飞行，既能执行侦察监视任务，也可挂载导弹打击地面目标。

美军目前在也门附近水域部署有“哈里·杜鲁门”号和“卡尔·文森”号两个航母作战编队。胡塞武装多次宣称使用导弹和无人机向“哈里·杜鲁门”号航母编队发动攻击。

去年12月21日，一架F/A-18战机从“哈里·杜鲁门”号航母上起飞后遭美军一艘巡洋舰误击，两名飞行员及时弹射跳伞并获救，其中一人受轻伤。

今年2月12日深夜，“哈里·杜鲁门”号航母在埃及苏伊士运河附近被普通商船撞上，舰体受损，后停靠希腊港口接受检查和维修。舰长戴夫·斯诺登被撤职，原因是上级“对其指挥能力失去信心”。（记者：惠晓霜）

(责编：崔译戈、徐祥丽)