新华社哈拉雷4月28日电（记者许正）弗里敦消息：塞拉利昂卫生部长奥斯汀·登比28日接受新华社记者线上采访时确认，该国猴痘疫情已导致6人死亡。

据塞卫生部门消息，截至26日，该国已累计确诊猴痘病例763例，其中康复282例。登比说：“我们对近期病例数的增长保持高度警惕，工作人员正挨家挨户筛查疑似病例，有效遏制疫情的进一步扩散至关重要。”

另据外电报道，仅25、26日两天，塞拉利昂就新增177例猴痘病例。鉴于当前形势，塞拉利昂已加强同世界卫生组织等机构的合作。4月初，该国已启动医护人员等高风险人群的猴痘疫苗接种工作。

2024年8月，世卫组织宣布猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”。今年1月，塞拉利昂报告本轮猴痘疫情首例病例。

猴痘是一种病毒性人畜共患病。人感染猴痘的初期症状包括发烧、头痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴结肿大，之后可发展为面部和身体大范围皮疹。多数感染者会在几周内康复，但也有感染者病情严重甚至死亡。

(责编：崔译戈、徐祥丽)