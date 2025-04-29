新华社北京4月28日电 今年4月30日是越南战争结束50周年的日子。据美联社报道，时隔半个世纪，仍有约300万越南人因美军当年在越南大量投放的有毒化学品落叶剂而疾病缠身，饱受煎熬。

现年34岁的残疾人阮青海（音译）是受害者之一。他在岘港出生时就有严重残疾，至今连给衣服扣扣子这样的简单动作做起来都相当困难。越战期间，美军在岘港设立空军基地，在基地贮存大量落叶剂。这些化学制剂在越战结束后仍长期污染土壤和水源，导致一代又一代越南人深受其害，不少人像阮青海一样生下来就有残疾。

越战期间，美军在越南全境大规模喷洒橙剂等落叶剂。橙剂中含有剧毒物质二噁英，可导致癌症和畸形儿，并长期污染环境。越南至今约有300万人患有与二噁英相关的严重疾病，其中包括很多儿童。

落叶剂还给越南的自然环境造成严重破坏：将近一半红树林被毁，令海岸失去抵挡风暴的天然屏障；大片热带森林遭到不可逆转的破坏。

越战结束时，橙剂污染地遍及越南63个省市中的58个。

清除橙剂是一项耗资巨大且危险的工程，严重污染的土壤需要挖出后放在巨大的炉子里高温处理，非严重污染的土壤也需在安全地点掩埋。

美国2006年才开始与越南合作清除橙剂，至今远没有完成相关工作，仅岘港就有总面积相当于10个足球场的“严重污染”区。同时，双方这种合作仅限于处理污染土地，对橙剂引发的健康问题几乎没有涉及。

美国总统唐纳德·特朗普上台后大幅削减美国对外援助，令越南方面担心美国会停止资助橙剂清除工程。受美国对外援助机构国际开发署大裁员影响，该机构在越南的大部分工作人员预计今年晚些时候离职，届时，即使橙剂清除工程的资助没有中断，也没有人来管理相关资金的使用。

由于缺乏数据，目前无法估算橙剂在越南的影响会持续多久。一个更急迫的问题是，如果清除工作停滞，那么现在已经暴露在外的受污染土壤会被雨水冲刷至河流湖泊中，造成更大面积污染。

岘港橙剂受害者协会主席阮文安（音译）说，单靠越南无力处理这些有毒化学品。“美国政府和这些有毒化学品的制造者有责任帮助受害者。”（欧飒）

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