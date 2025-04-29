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战争贩子，意欲何为?

——评美国在亚太地区的危险布局

孔君
2025年04月29日10:33 | 来源：人民网-国际频道
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 近期，美国在亚太开启“玩火”模式，包括要在菲律宾建立规模巨大的预置战备仓库。这一举动暴露出美国“战争贩子”的本性，给亚太和平稳定带来极大冲击。

表面看，这座规模超挪威基地、配备高安全武器库的巨型仓库，似乎彰显着美军在亚太的“雄心壮志”。美军声称此举是为解决军事演习物资调集难题，但结合其在菲律宾频繁增兵、部署“堤丰”系统等动作，其妄图在台海、南海制造事端的意图昭然若揭。

美国在亚太地区一系列军事举措，本质是披着安全外衣的战争祸水。它以所谓“维护地区稳定”“一体化威慑”为幌子，实则为自身军工复合体谋利益，为霸凌霸权开道路。美国政府背后的军工巨头们早已算好账，战争一旦打响，源源不断的订单、滚滚而来的财富，那都是板上钉钉的事。可他们赚钱，靠的却是其他地区百姓的血泪，靠的是无数家庭的破碎，靠的是整个国际社会和平发展希望的破灭。

大多数亚太地区国家均致力于维护和平发展、加强合作共赢的人间正道，然而美国却倒行逆施，将军备竞赛和战争的阴影引入亚太地区。地区紧张局势将影响国家间的政治互信，引发各国的猜忌和防备，军事冲突风险也呈直线上升趋势。一不小心，擦枪走火，冲突瞬间就可能被点燃。这哪里是维护和平稳定，分明是在亚太地区埋下一颗“定时炸弹”，随时准备引爆，把整个地区拖入战争泥潭。

美军此番操作，更是将亚太地区推向大国冲突的前沿阵地。中美作为亚太乃至全球举足轻重的国家，和平共处是众望所归。可美国加紧亚太军事布局，想降下安全“铁幕”，把中国围堵起来，对中国进行战略遏制。这种铤而走险的行径，无异于在中美关系本不平静的“湖面”上不断投石，激起层层巨浪。一旦矛盾激化，大国冲突爆发，那将不是局部战火，而是全球性动荡。

历史和现实反复证明，霸权主义的军事恫吓终将在正义力量前碰壁。如今美军在日趋强大的中国面前，其“纸老虎”的脆弱本质更是不够看。在现代高精度远程打击武器面前，固定的巨型仓库不过是显眼的活靶子。这种“明知不可为而为之”的布局，恰恰暴露了美国的战略焦虑和底气不足。美军的穷兵黩武，违背世界和平发展的大势和多极化浪潮。美国妄图以军事胁迫维系霸权行径，注定如同“纸老虎”一戳就破。

菲律宾被裹挟进美军的军事棋局,更是一场危险的豪赌。美军以安全合作为名，将菲律宾推向冲突对抗的前沿。一旦局势失控，菲律宾民众必将成为首个牺牲品。充当美国棋子而深陷战火的教训犹在眼前，菲律宾部分政客若继续甘当美国马前卒，最终只能自食恶果。

我们也应当看到，亚太地区和平与繁荣，是本地区人民用辛勤汗水浇灌出的成果，不容美国这般肆意破坏。中国捍卫国家主权与地区和平的决心不可动摇，有能力和信心应对任何外部挑衅。美国应立刻停止在亚太地区制造紧张局势，撤回这些危险的军事布局。若美执意沿着这条危险道路走下去,那必将遭到亚太地区国家乃至全世界的反对和坚决抵制。菲律宾也需慎重思考，不要在错误道路上越走越远，挟洋自重、狐假虎威毫无用处。毕竟，美国的战争序曲注定要在和平旋律中沦为哀鸣。

（作者是国际问题观察员）

(责编：王禹蘅、杨牧)

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