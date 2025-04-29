人民网华沙4月28日电 （记者禹丽敏）日前，2025“世界太极日”庆祝活动在罗马尼亚首都布加勒斯特举行，布加勒斯特中国文化中心主任徐宁波、罗马尼亚武术功夫联合会秘书长弗洛林·古尔伯内斯库，以及来自罗马尼亚5个武术俱乐部的教练、队员和当地太极爱好者等100余人参加了当日的活动。

活动现场。傅永山摄

本次活动特别邀请北京首都体育学院李凤梅教授，在布加勒斯特规模最大的公园赫勒斯特勒乌公园开展太极拳展示和交流活动。

徐宁波表示，‌太极拳是中国传统文化的瑰宝，更是全人类共享的精神财富，它不仅是强身健体的运动方式，也蕴含着中国人对自然、生命与和谐的深刻思考。他希望本次活动能让罗马尼亚民众感受到太极拳的柔美与和谐，在一动一静中有所感悟和收获。

古尔伯内斯库表示，中国传统武术太极拳是一种生活哲学，在快节奏的生活中帮助人们获得内心宁静，与内在本质连接。他鼓励参与者在生活中领悟太极精神，达到平衡的状态。

活动现场，李凤梅教授与罗武术功夫联合会会员、太极拳教练及高阶太极拳爱好者切磋技艺、交流心得，就太极拳的呼吸要领、推手的实战应用等话题进行热烈讨论。来自罗马尼亚的5个武术俱乐部先后进行了太极拳展示。随后，近百余名罗民众在公园草坪上组成方阵，在李教授的带领下操练八法五步太极拳，吸引了众多公园游客驻足观看。不少民众更是跃跃欲试，热情加入了操练队伍，更有老者带领小朋友模仿操练。

罗马尼亚的外科医生多罗曾多次带着两个儿子前往河南陈家沟学习太极拳。活动当天，父子三人再次与中国老师交流太极拳心得。他表示：“今天的交流很有意义，很高兴在罗马尼亚也有专门庆祝'世界太极日'的活动。”

活动现场。傅永山摄

这是布加勒斯特中国文化中心第二次举办太极日活动，为推动太极普及，中心与罗马尼亚武术功夫联合会自2024年起在中心联合开设了太极培训班，旨在为更多当地居民提供亲身体验和学习太极的机会。

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