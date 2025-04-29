人民网华沙4月28日电 （记者禹丽敏）4月27日，中国驻波兰使馆在波兰社会科学大学举办2025年“国际中文日”活动，中国驻波兰大使孙霖江、罗兹省督办公室主任布查尔斯基、罗兹市常务副市长普斯泰勒尼克、波兰家园公民协会主席哈伯、教育部中外语言交流合作中心副主任静炜、帕托拉校长及师生民众近300人出席。

孙霖江在致辞中表示，中波友好交往源远流长、日久弥新，各领域务实合作成果丰硕。语言是民心相通的桥梁和文明交流互鉴的纽带，希望更多波兰青年和民众通过学习中文，深入了解中国，成为中波友好交流使者，为推动两国关系发展贡献积极力量。

现场来宾体验中国传统文化。中国驻波兰大使馆供图

普斯泰勒尼克表示，中国取得了举世瞩目的发展成就，罗兹愿在经贸、教育、文化等领域深化与中国的交流合作。帕托拉表示，很高兴“国际中文日”在社会科学大学举办，为师生们提供了解中国文化的良好契机，愿在开设中文、中医课程等方面加强与中国高校合作。

静炜表示，希望波兰民众通过“国际中文日”更好走近中文，深入了解中国历史文化和发展成就，语合中心愿为波兰汉学和国际中文教育发展提供支持。

活动中，波兰家园公民协会主席哈伯教授、维斯瓦大学孔子课堂负责人高永革分别作了题为《语言是民族认同和文化遗产传承的基础》和《中文之美：从仓颉到东方美学》的主题演讲。师生们饶有兴趣参观了由中外语言交流合作中心支持、南京艺术学院设计的《雅正·和鸣：中国汉字中的生活美学》展览，欣赏了精彩纷呈的中国竹笛、古筝、舞蹈表演，踊跃体验书法、剪纸、茶艺等中国文化项目。

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