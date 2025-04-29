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卡萨布兰卡的老铁匠

2025年04月29日09:44 | 来源：人民网-国际频道
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人民网迪拜4月29日电 （记者管克江）每天早上，摩洛哥卡萨布兰卡80岁的老铁匠本纳萨尔准时开门营业。

打铁是本纳萨尔十几岁就开始从事的营生。几十年下来，他的两只大手依旧遒劲有力，打铁工具外表变得光滑锃亮。本纳萨尔的父亲就是一名铁匠，他回忆说：“我从12岁开始学打铁。那时我爸爸塞给我一把锤子，说‘以后这就是你的笔。铁砧就是你的纸’。”

本纳萨尔正在打磨器具。人民网 舒艾卜摄

本纳萨尔正在打磨器具。人民网 舒艾卜摄

本纳萨尔的铁匠铺远近闻名，但他也多次想过改行。最早是在1980年代，钢铁厂大规模生产各种器具，铁匠铺的生意一落千丈。他说：“我几次想甩手不干了。直到有一次，有一家小店主找过来，希望定做一扇坚固的铁门。我用几天工夫完成了订单。消息传开，很多商店店主都找上门来。我意识到，我其实打造的不是门，而是信任和希望。”

本纳萨尔在烧电焊。人民网舒艾卜摄

本纳萨尔在烧电焊。人民网 舒艾卜摄

虽然时代已经变迁，卡萨布兰卡的城市也日新月异，但本纳萨尔的铁匠铺还是老样子。“人们说我老了。但每天当我站到火炉旁，我感到自己仍然年轻，就像火炉一样还在燃烧。”

(责编：王禹蘅、杨牧)

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