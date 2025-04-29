人民网迪拜4月28日电 （记者管克江）近日，拉巴特中国文化中心携手穆罕默德六世基金会旗下伊克利勒文化中心，在拉巴特举办了“兰亭·雅集”联合国中文日特别活动，通过电影展映、展览、讲座、互动答题和书法体验工作坊等形式，向当地民众展示中文的深厚文化底蕴和中国书法的独特艺术魅力，吸引逾90名观众现场参与。

活动首先播放了专为当地儿童准备的中国动画大片《哪吒之魔童降世》，讲述哪吒从“魔丸转世”到“逆天改命”的热血成长故事。浓浓中国风的精美画面、扣人心弦的故事情节吸引得小观众们屏息凝神。

随后，穆罕默德六世理工大学中文教师吉婷在介绍联合国中文日的历史背景后，深入浅出地讲解中文的发展脉络，从象形文字谈到现代汉语的演变，同时也探讨了中文与阿拉伯语的异同以及汉语拼音四种声调的独特之处。

中文老师介绍汉字的演变。拉巴特中国文化中心供图

在“象形文字的演变”答题挑战环节，老师通过一系列有趣的图文题目，带观众穿越时空，回到汉字诞生的起点，了解中国古人如何用图画记录世界、表达思想。参与者在答题中直观感受象形文字从甲骨文、金文到小篆、隶书的演变过程。

在书法体验工作坊，在工作人员指导和帮助下，参与者们兴致勃勃地尝试使用毛笔书写汉字。“我第一次使用毛笔写中文，感觉非常有趣。”穆罕默德五世大学医学生亚当兴奋地表示。

一位当地民众在完成文字演变答题卡。人民网 舒艾卜摄

参加活动的一名小朋友。人民网 舒艾卜摄

活动现场布置充满中国元素，展出多幅书法作品，还专门设置了汉字合影墙，中文爱好者们在“兰亭·雅集”主题背景墙上大胆书写自己喜爱的汉字，吸引不少观众驻足欣赏并拍照留念。

一位当地少年在参与汉字互动游戏。人民网 舒艾卜摄

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