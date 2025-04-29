人民网开罗4月28日电 （记者沈小晓）4月27日，由中国驻埃及大使馆、中外语言交流合作中心、埃及中国大学、中国石化非洲代表处联合举办的“国际中文日”活动在埃及中国大学纳塞尔校区举行。此次活动以“中文：穿越时空的礼物”为主题，来自埃及中国大学、艾因夏姆斯大学、开罗大学等多所埃及高校师生及中文爱好者齐聚一堂，共同感受中国文化的魅力。

活动期间，大家积极体验中国书法、中国国画、中国服饰、中国美食、中国茶艺、汉语桥等传统文化展台的“中国味儿”。诗朗诵、电影配音表演、中文歌曲演唱、中国传统器乐演奏等表演精彩纷呈，引起现场观众阵阵掌声。

中国驻埃及大使馆公参卢春生在致辞中表示，中文传递的不仅是语言，更是理解与尊重。通过学习中文能体会到，真正的强大不在于对抗，而在于开放包容；不在于筑起高墙，而在于架设桥梁。目前埃及各所高校共开设32个中文系、3所孔子学院、2个孔子课堂。

中国石化非洲代表处总代表卫东表示，中国石化始终秉持为美好生活加油的企业使命和能源致敬生活之美的品牌理念，与非洲国家携手发展，愿继续做中阿文化交流的践行者，为埃及经济腾飞注入澎湃动力。

埃及中国大学校长拉莎·扈利表示，埃及中国大学致力于在所有院系中教授中文，约1.2万名攻读医学工程和人文专业的学生学习中文。

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