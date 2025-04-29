人民网里约热内卢4月28日电 （记者宋亦然）当地时间2025年4月28日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在里约热内卢会见泰国外长玛里。

王毅说，中泰建交50年来，双方尊重各自发展道路，支持彼此核心利益，始终是共同发展振兴的合作伙伴，也是维护国际关系准则的稳定力量。今年2月，两国领导人就推进中泰命运共同体建设达成新的重要共识，为双边关系发展指明了方向。中央周边工作会议明确中国将深化同周边国家友好合作，让中国式现代化成果更多惠及周边。中方始终把发展中泰关系作为周边外交优先方向，愿同泰方一道努力，夯实“中泰一家亲”传统友谊，深化各领域务实合作，为地区和平稳定注入更多确定性。欢迎泰国成为金砖伙伴国，中方支持泰方全面参与金砖合作。

玛里表示，泰中友谊历久弥新，两国保持紧密联系，伙伴关系不断深化。泰方欢迎中国中央周边工作会议成功召开，相信中国式现代化将为泰方带来巨大机遇。很高兴作为伙伴国出席此次金砖外长会，愿早日加入“金砖大家庭”，加强全球南方合作，维护发展中国家共同利益。

双方表示将密切各层级各领域交往，加快推进中泰铁路建设，推动中老泰联通发展构想早日落地。持续开展大熊猫国际合作，让两国人民亲上加亲。

双方将发挥澜湄合作共同主席国作用，推动澜湄合作取得更多成果；继续加强中缅泰执法安全合作，坚决有力打击电诈等跨境犯罪；加快推进中国—东盟自贸区3.0版建设，共同维护多边贸易体制，促进贸易自由化便利化。

(责编：苏缨翔、杨牧)