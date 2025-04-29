人民网巴黎4月27日电 （记者何蒨、于超凡）4月24日至26日，绿色发展转型可持续创新“绿动未来”（ChangeNow）博览会在巴黎大皇宫举行，本届博览会主题旨在纪念《巴黎协定》达成十周年。巴黎联合国气候变化大会主席洛朗·法比尤斯、联合国政府间气候变化专门委员会副主席戴安娜·尤尔格·沃萨茨、法国能源转型部长阿涅丝·帕尼耶·吕纳谢、沙特阿拉伯环境部副部长及COP16主席顾问乌萨马·法姬哈、以及巴西环境与气候变化国务秘书兼COP30首席执行官安娜·托尼等政府代表出席博览会开幕式并致辞。人民网记者就《巴黎协定》十周年的议题进行了专访。

“绿动未来”博览会在巴黎大皇宫举行。人民网记者 何蒨摄

巴黎联合国气候变化大会主席洛朗·法比尤斯指出：“在《巴黎协定》签订之际，中国提供了巨大的帮助，如果没有中国及其他国家的行动，我们不可能达成《巴黎协定》。自那时起，我一直与中国朋友及领导人保持着密切的关系。我相信，中国将尽力与欧洲，包括法国，以及巴西和其他国家合作，争取在第30届联合国气候变化大会期间达成协议。”

联合国政府间气候变化专门委员会副主席戴安娜·尤尔格·沃萨茨在接受采访时指出：“今年2月，联合国政府间气候变化专门委员会在杭州主办了最新一次的专家组会议，并在会上做出了重要决定。我也很荣幸有机会多次来到中国，就碳捕集、碳中和及工业排放等议题发表演讲。我亲眼目睹了中国在许多领域走在气候行动的前沿，也要感谢中国在光伏发电领域的发展，其成本在过去十年中下降了90%以上。”

法国能源转型部长、沙特环境副部长在开幕式中致辞。人民网记者 何蒨摄

戴安娜·尤尔格·沃萨茨强调：“中国在高铁、电动汽车、电池及人工智能利用的可持续发展方面也取得了长足的进步。中国正在与世界其他地区合作，推动全球的技术变革。我衷心希望中国能够保持这种创新水平和活力，以便我们能够共同应对气候变化。”戴安娜·尤尔格·沃萨茨还指出，“中国在碳排放、碳中和领域的目标令人印象深刻，也将为世界其他国家树立一个非常典型的榜样。此外，联合国政府间气候变化专门委员会的工作对中国也至关重要，中国科学家在我们的评估报告中发挥着关键的作用。”

沙特阿拉伯环境部副部长及COP16主席顾问乌萨马·法姬哈在采访中指出：“沙特阿拉伯和中国是多个领域的战略合作伙伴。沙特面临着严重的荒漠化问题，而中国实现了世界上最大的荒漠化防治项目，我们可以从中国的经验受益。在海水淡化领域，中国也拥有低成本水处理和水资源再利用技术。此外，沙特正在进行人工增雨项目，我们相信中国在这个领域可以展开大量合作。”

乌萨马·法姬哈强调：“沙特阿拉伯拥有独特的战略地理地位，紧邻非洲、阿拉伯及欧洲。沙特阿拉伯‘2030愿景’制定了雄心勃勃的计划，涵盖工业、能源、采矿业和城市发展等领域，中国则在这些领域拥有大型企业、创新技术与解决方案，沙特阿拉伯和中国之间已经建立了沙特—中国特别经济区，这都将大大增加中沙在这些领域的合作机会。”

法国能源转型部长阿涅丝·帕尼耶·吕纳谢在绿动未来博览会开幕式中呼吁：“中国在气候变化领域做出的积极行动有目共睹，值得世界关注。”在采访中她强调：“法国外交部长曾于3月下旬访华，并与中国政府共同发布了中法在《巴黎协定》达成十周年之际关于气候变化的联合声明，欧盟与中国也一样，在气候问题上保持着的雄心。”

阿涅丝·帕尼耶·吕纳谢指出：“中国目前在生态和能源转型的各个领域都处于领先地位。我们非常重视继续推进这场高要求的对话，这也将极大促进各方推进气候变化的动力。”

“绿动未来”博览会在巴黎大皇宫举行。人民网记者 何蒨摄

“绿动未来”博览会是一场汇聚全球可持续创新技术初创企业、科研代表、政府决策者、投资者的盛会，旨在促进全球绿色发展转型的参与者增强互联互动并展开合作。今年的博览会共有来自全球140多个国家的1000多家企业展商，包括来自中国的环保再生材料企业，以及来自五湖四海各类职业领域的500多位嘉宾演讲者，向40000多名与会者分享了最新的可持续发展技术、理念与合作模式。南非、荷兰等国在博览会设立了国家馆，本次博览会也吸引了来自全球1200多名投资人，从商业可持续发展的模式探讨全球绿色转型经济机遇。

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