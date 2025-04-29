4月28日，在葡萄牙里斯本，顾客在一家停电的小吃店等候（手机照片）。新华社记者 荀伟 摄

新华社里斯本4月28日电（记者荀伟）葡萄牙28日早些时候发生的全国大停电正逐步得到解除，当晚全国约有三分之一的用户已经恢复供电。葡总理蒙特内格罗表示，电力供应将在未来几小时内全面恢复。

根据葡萄牙国家能源网公司的报告，截至21点30分，已为超过200万用户恢复供电，约占全国电力用户数量的三分之一。电力恢复将按计划从北向南推进，目前北部的波尔图和首都里斯本等大部分地区已恢复供电，机场已恢复运营。

4月28日，在葡萄牙里斯本，顾客在一家停电的咖啡店等候（手机照片）。新华社记者 荀伟 摄

蒙特内格罗当晚在新闻发布会上说，预计电力供应将在未来几小时内全面恢复。他表示，此次大停电“与西班牙电网电压突然升高有关，但原因未知”。

另据媒体报道，西班牙首相桑切斯当晚表示，西班牙电网运营商已恢复全国近一半地区的供电。

葡萄牙和西班牙28日发生大规模停电。葡萄牙媒体当天报道说，此次停电是因为欧洲电网出现问题，进而影响了葡萄牙电网。欧盟委员会表示，欧委会正在和西班牙与葡萄牙政府保持密切联系，监测停电局势，以了解此次大规模停电的原因及影响。

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