新华社德黑兰4月28日电（记者陈霄 沙达提）据伊朗媒体28日报道，伊朗南部霍尔木兹甘省沙希德拉贾伊港26日发生的爆炸事故已造成70人遇难。

伊朗法尔斯通讯社援引霍尔木兹甘省危机管理部负责人迈赫达德·哈桑扎德的话报道，爆炸和引发的火灾已造成70人死亡，此外有120名伤者在医院接受救治，其余1072人已经出院。

伊朗伊斯兰共和国通讯社当天也援引哈桑扎德的话报道说，救援工作仍在继续，火势已得到控制，已采取措施转移并重新安置集装箱。哈桑扎德表示，沙希德拉贾伊港总占地面积2400公顷，爆炸和火灾波及约15公顷的面积，情况彻底稳定下来可能需要数日甚至数周时间。

伊朗内政部长伊斯坎德尔·莫梅尼28日说，爆炸是由于“疏忽”和未遵守安全规定造成的。

沙希德拉贾伊港是伊朗一处大型商业港口，靠近霍尔木兹海峡，主要处理集装箱业务，设有储油罐等石化设施。据悉，该港面积约2400公顷，年货物吞吐能力达7000万吨。该港由23个码头组成，水深15米，仅一座码头因爆炸严重受损。伊朗国家石油产品精炼和分销公司说，事发港口附近石油设施未受爆炸波及。

(责编：崔译戈、徐祥丽)