新华社渥太华4月28日电（记者林威）加拿大第45届联邦众议院选举28日举行，选民将选出343名联邦众议员。赢得众议院多数席位的政党将成为执政党，其党首将出任总理。

据加拿大选举委员会统计，此次选举注册选民数超过2850万，其中约730万选民已提前投票。预计投票结果将于29日揭晓。

此次大选是加拿大联邦众议院席位由原来的338席增至343席后的首次大选。美国总统特朗普对包括加拿大在内的多国挑起贸易战，并多次公开表示加拿大应该成为美国的第51个州。此举遭到加拿大方面广泛反对，加拿大舆论认为，这可能促使许多加拿大选民将选票投给被认为最有能力应对特朗普的政党。

加拿大最近的五次联邦大选中，保守党胜选前两次，后三次均为自由党胜出，此次大选也将是这两党之间的对决。从民意调查数据看，自由党从年初大幅落后保守党20个百分点反转后持续保持几个百分点的领先优势。

根据加拿大法律，联邦众议院选举每4年举行一次。按正常程序，第45届联邦众议院选举应在2025年10月举行。3月23日，加拿大总理卡尼宣布解散议会并提前举行联邦众议院选举。在解散前的议会中，自由党拥有152席，保守党120席，魁北克集团33席。

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