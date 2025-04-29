新华社基辅4月28日电（记者李东旭）乌克兰外长瑟比加28日在社交媒体发文称，俄乌冲突爆发以来，俄军未在任何方向取得战略胜利，乌克兰实现和平必须以准确信息和评估为基础。

瑟比加称，乌军目前基本稳住了前线并收复了波克罗夫斯克和其他地区部分阵地，俄军未能在任何方向取得战略胜利。过去3年，乌国防工业产能提升6倍，可以满足乌军40%的武器需求。

瑟比加表示，乌方想要和平，希望尽快停战，但实现和平必须建立在“准确的信息、假设和评估”基础上。乌方要求通过向俄方施压和加强乌方力量来打消俄方可以“扭转局势”的任何幻想，迫使俄方考虑停火止战而不是扩大战争。

瑟比加当天在社交媒体上还表示，如果俄方真的想要和平，就必须立即停火，而非为阅兵临时停火。乌方愿意支持“持久、可持续和全面停火”，至少停火30天。

据俄罗斯总统网站28日发布的声明，俄总统普京决定，在纪念卫国战争胜利80周年期间，即5月8日零时至5月11日零时实施停火。

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