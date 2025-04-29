人民网里约热内卢4月28日电 （记者陈一鸣、宋亦然）当地时间4月28日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在里约热内卢出席金砖国家外长会晤时就完善全球治理阐明中方立场。

王毅强调，当前全球治理处在重要十字路口，金砖国家作为新兴力量的代表，应当增强历史自觉，坚持团结合作，同国际社会一道，改革完善全球治理架构，使之更及时有效应对各种全球性挑战，更均衡合理反映全球南方的共同意愿。

一要维护多边贸易规则。反对一切形式的保护主义，坚决维护以规则为基础、世界贸易组织为核心的多边贸易体制，积极参与世贸组织改革，维护其核心价值和基本原则，推动争端解决机制尽快恢复正常运转。持续深化金砖经贸务实合作，促进贸易自由化便利化。

二要加强全球金融治理。推动国际金融架构改革更好反映世界经济格局的变化，更好服务全球南方经济的增长。开展世界银行股权审议，推进国际货币基金组织份额占比调整，解决全球南方代表性和发言权严重不足这一历史不公。

三要实现绿色转型。推动《巴黎协定》全面有效实施，坚持共同但有区别的责任和各自能力原则，敦促发达国家履行应尽义务。深化金砖国家能源领域低碳转型合作，共同实现更高质量、更可持续的发展。支持巴西主办的《联合国气候变化框架公约》第30次缔约方大会取得积极成果，推动全球气候治理体系朝着公正合理、合作共赢的方向迈进。

四要共享数字机遇。推动联合国框架下《全球数字契约》落地，弥合数字鸿沟，制定网络空间共同规则。完善人工智能全球治理，倡导公平普惠、安全向善、协同共治。欢迎金砖国家参与将在上海举行的2025年世界人工智能大会。

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